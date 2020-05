La Belgique investit 20 millions d’euros dans un centre de tests de vaccins

Le Conseil des ministres a décidé pendant le week-end d'investir 20 millions d’euros dans la création d'une Unité de lutte contre les maladies infectieuses. Elle réunira les expertises de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université d'Anvers. Ce projet, d'un montant total de 40 millions d'euros, vise à doter la Belgique - et plus largement l'Europe - des armes nécessaires pour combattre l'émergence de la prochaine pandémie, en développant des outils qui permettront d'accélérer fortement le développement des vaccins et des tests.

Les 20 autres millions d’euros viendront du privé, mais pas de l'industrie pharmaceutique. La première et la plus novatrice composante de cette unité est la création, sur le site de l'université d'Anvers, d'une infrastructure pour accueillir des études cliniques d'inoculation humaine.

"Les études par inoculation accélèrent le développement et l'évaluation des médicaments", explique Pierre Van Damme, directeur du Centre d'évaluation des vaccins de l'UAntwerpen. Ce dernier avait été à la base, en 2017, de la construction d’une sorte de village en conteneurs à l’hôpital universitaire d’Anvers - surnommé la "Poliopolis" (photo) - où deux candidats-vaccins contre la polio avaient été testés sur des êtres humains. Ils ont été confrontés au virus et ont passé 28 jours dans les conteneurs.