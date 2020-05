La réouverture des commerces engendre, dans un premier temps, des files devant de grands magasins

A Anvers, VRT NWS a pu constater que le Meir accueillait ce lundi matin une grande affluence de clients qui, pour une part, ne respectaient pas les marquages de sécurité au sol et les distances sociales visant à éviter la propagation rapide du coronavirus. Des policiers, présents sur la plus grande artère commerçante d'Anvers, rappelaient les règles de sécurité notamment aux personnes qui ne semblaient pas venues pour faire des achats.

Plus tard dans la journée, les files d'attente ont fondu devant les magasins et la situation était plutôt calme sur le Meir. Ailleurs en province anversoise, notamment à Malines, Turnhout et Wijnegem, la situation était tout aussi calme ce lundi dans les rues et centres commerciaux.

Même situation à Gand (Flandre orientale, photo) et Bruges (Flandre occidentale), où la situation était plus calme dans les rues commerçantes dès le matin, et les clients moins nombreux semblaient se tenir davantage aux règles de sécurité sanitaire.