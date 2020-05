Les loups Noëlla et August ont eu des petits

Noëlla et le loup August (photo) forment un couple établi dans le Limbourg. Ils se sont rencontrés rapidement, peu avant la période de reproduction en février. Fin avril, Jan Loos du site internet spécialisé Welkomwolf.be (traduisez par ‘Bienvenue loup’ en français) indiquait à la VRT que l’on pouvait s’attendre à ce que Noëlla donne naissance fin avril ou début mai à des petits. Il n’était cependant pas encore certain, à l’époque, qu’elle soit enceinte.

Les loups se sont multipliés ces derniers mois en Belgique, aussi bien au nord qu'au sud de la frontière linguistique, avait encore souligné fin avril l'association Welkomwolf. "En Flandre, le compte des loups se situe actuellement à cinq", précisait Jan Loos. "Il y avait d’abord Naya, qui a été tuée en 2019. Et Roger, qui a été écrasé par un véhicule en 2018. Il y a aussi un loup errant, qui n’a pas encore reçu de nom, qui a récemment été aperçu à Herentals et Wiekevorst, en province anversoise. Et puis il y a le couple formé par August et Noëlla, qui séjourne dans le nord du Limbourg".