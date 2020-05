Après avoir surmonté l’attentat au Bataclan, un bistrot parisien tente de survivre à la crise sanitaire

Il attend avec impatience la fin du confinement. Depuis lundi, les entreprises et bureaux du quartier ont repris leurs activités, et pour leur personnel Thierry Neveu prépare des repas à emporter. A un prix légèrement réduit, "solidaire, pour tenter aussi de récupérer des clients". "Je ne ferai sans doute pas plus de 200 euros de recettes par jour", soupire-t-il, "mais c’est pour moi une façon de rester actif et de sauver ce qui peut encore l’être".

Lorsqu’il pourra enfin rouvrir son bistrot, il compte enlever la moitié des tables pour créer davantage d’espace entre les clients. Cela signifie une occupation réduite de moitié, et un chiffre d’affaires ne dépassant pas 50% d’avant la crise sanitaire. Mais le chef espère parvenir ainsi à sauver son établissement.

Créer une distanciation sociale grâce à des écrans de plastique placés entre les tables, ce n’est pas au goût de Thierry Neveu. Il préfère alors encore rester à la maison. Les Petits Papiers accueillent d’ailleurs régulièrement Emilien Bouglione, membre de la célèbre famille d’artistes de cirque. Propriétaire de l’imposant Cirque d’hiver proche du restaurant, Emilien y vient normalement chaque semaine. Ses photos côtoient sur les murs du bistrot celle d’autres célébrités.

Thierry Neveu a été marqué par les attentats de novembre 2015 à Paris. Il est d’ailleurs l’un des bénévoles de ‘Paris for Life’, une association qui soutient les victimes de cette soirée d’attentats meurtriers dans la capitale française. Son restaurant est situé juste derrière la salle de concerts Bataclan. Le 13 novembre 2015, il est non seulement parvenu à mettre ses clients à l’abri, mais aussi à accueillir des personnes qui fuyaient les tirs des terroristes.

Ce soir-là, plusieurs clients belges se trouvaient dans le restaurant de Thierry et son épouse Khadi. Depuis lors, il affirme avoir gardé un attachement émotionnel à la Belgique.