Brussels Airlines supprime 1.000 emplois et réduit de 30% sa flotte d'avions

Brussels Airlines annonce devoir prendre ces mesures "substantielles et indispensables pour garantir la survie de la compagnie" face à l'impact "extrêmement négatif" de la crise du coronavirus sur ses finances et la toujours très faible demande pour des voyages en avion. Le transporteur doit réduire structurellement ses coûts à un niveau compétitif, insiste-t-il, tout en demandant le soutien de son actionnaire Lufthansa et du gouvernement belge.

La compagnie va s'attaquer à sa structure de coûts de façon structurelle et optimiser son réseau en supprimant les liaisons marginalement rentables et non rentables - au total 24 destinations ne devraient plus être desservies -, ce qui se traduira par une réduction de la flotte de 30%. Soit une dizaine d’avions.

Brussels Airlines collaborera avec ses partenaires sociaux pour réduire le nombre de licenciements forcés à un minimum absolu, assure la direction, convaincue qu'avec son plan de redressement, elle sera en mesure de sauvegarder 75% de son emploi et de se développer de manière rentable dès que la demande dans le transport aérien aura retrouvé une nouvelle normalité. Ce qui n'est pas prévu, selon elle, avant 2023.

Les discussions en cours avec le gouvernement belge et la compagnie allemande Lufthansa restent cependant essentielles, insiste l'entreprise, qui espère une issue positive des pourparlers en cours quant à une aide d'Etat de 290 millions d'euros. Elle va, dans ce cadre, solliciter l'aide de sa maison-mère allemande pour les coûts de restructuration.