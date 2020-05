Dans 20% des écoles, la réouverture sera plus modeste que prévu, par manque de locaux et d’enseignants

Les raisons de ce redémarrage modeste sont diverses. Certaines écoles ont ainsi trop peu de locaux pour accueillir tous les élèves, étant donné qu’ils ne peuvent être installés qu’à 14 maximum dans une classe. "Beaucoup dépend de la situation individuelle des écoles", précise Lieven Boeve qui préside l’enseignement catholique. "Et quand il faut diviser les classes en 2 ou 3, les écoles n’ont souvent pas assez d’enseignants disponibles".

Beaucoup d’écoles éprouvent aussi des difficultés à assurer l’accueil des enfants. "Elles attendent beaucoup d’enfants en garderie et ne savent pas comment combiner cela à l’enseignement dans des classes. Et n’oubliez pas que les mesures de sécurité sanitaire doivent être respectées : porter un masque buccal, se laver souvent les mains, garder ses distances. C’est difficile à combiner".

L’école primaire De Ark, à Louvain (Brabant flamand), a opté pour un démarrage à petite échelle. "Nous voulons une reprise claire, par phases et en toute sécurité", explique la directrice Martine Foulon. "Mon cœur me dit : rouvrir pour tous les élèves ! Mais ce n’est malheureusement pas possible. Les enfants doivent aussi avoir suffisamment d’espace pour pouvoir bouger et jouer en toute sécurité. Il y a des écoles qui suivent les directives à la lettre, mais elles devront peut-être revenir en arrière par la suite".