Depuis novembre 2014 il n’y avait plus eu si peu d’offres d'emplois transmises au VDAB

Les offres d’emplois transmises en mars dernier étaient au nombre de 17.361, soit déjà près d'un tiers de moins qu'en mars 2019. La baisse en avril s'observe principalement dans les secteurs de l'horeca et le tourisme (-90% par rapport à avril 2019), dans les services aux entreprises (-60%) et dans le commerce de gros et de détail (-40%).

Sur les douze derniers mois, le VDAB a reçu 274.307 offres d'emploi, soit une baisse de 5,3%.

Le secteur primaire (agriculture) fait figure d'exception ces derniers mois, avec plus de 1.000 postes vacants pour le seul mois d'avril, soit plus du double par rapport au même mois de l'année dernière.

Les soins de santé ont également affiché 817 postes vacants en avril et plus de 14.000 au cours des 12 derniers mois (13%). Les tranches "transport, logistique et poste" et "boissons et nourriture" montrent également une augmentation au cours des 12 derniers mois. Il s’agit notamment de secteurs particulièrement sollicités pendant la crise sanitaire.