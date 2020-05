Des artistes connus tirent la sonnette d'alarme pour le secteur culturel

Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre Sophie Wilmès, 300 artistes et travailleurs du secteur culturel tirent la sonnette d'alarme. Ils plaident pour un "état d'exception" pour le secteur, avec des "mesures extraordinaires qui garantissent un revenu pour chacun qui peut démontrer exercer une activité artistique régulière". Cette lettre a été publiée sur le site internet d'information du quotidien De Standaard lundi soir. Parmi les signatures apposées, celles de personnalités belges comme les musiciens Adamo, Angèle et Lady Lynn, les chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker et Sidi Larbi Cherkaoui (photo), les actrices Veerle Baetens et Cécile de France, les réalisateurs Adil El Arbi, Bilall Fallah et les frères Dardenne.