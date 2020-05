L’UZ Leuven lance une étude sur le recours au plasma de patients guéris du Covid-19

Une étude clinique à grande échelle sur le plasma de patients guéris du Covid-19 a été lancée en Belgique. L'étude DAWN-plasma est une collaboration entre des hôpitaux universitaires et non universitaires de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles, dont la coordination est assurée par l'UZ Leuven, l’hôpital universitaire de Louvain. Elle cherchera à déterminer si le plasma de patients guéris du nouveau coronavirus pourrait permettre à ceux qui sont malades de ne pas évoluer vers un état grave.