“Un nouveau confinement serait le coup de grâce pour les entreprises"

Pour éviter un second confinement - meurtrier pour l’économie - il est important que chacun respecte bien les règles de sécurité sanitaire, souligne Hans Maertens, administrateur-délégué du Voka. "Si nous assistions à une deuxième vague de contaminations, nous devrions y réagir de façon intelligente et ciblée, en mettant l’accent sur les tests et le traçage des contacts de personnes contaminées. Nous devrions alors paralyser le virus, et pas l’économie ni nos entreprises", indique Maertens. Dans le cas d’un foyer de contaminations, il serait aussi important à l’avenir de tester même les contacts qui ne présentent pas encore de symptômes du Covid-19.

Quelque 26% des entreprises questionnées par Voka estiment qu’elles ne survivront pas à un second confinement qui les obligerait à fermer ou interrompre leurs activités. Et 51% des entreprises interrogées s’attendent à ce qu’un second lockdown soit décrété, pendant l’été ou à l’automne.

D’après le Voka, 57% des entrepreneurs interrogés soutiennent en outre le confinement qui avait été décrété il y a deux mois, alors que 25% se montrent plus critiques. Il s’agirait avant tout d’entreprises ou de secteurs pour lesquels le confinement a duré trop longtemps ou reste encore en vigueur, comme le tourisme ou l’horeca.