Après deux mois d’absence, certains  élèves flamands vont pouvoir retrouver leur école ce vendredi

Face à une situation jamais vécue auparavant, les élèves vont devoir s’adapter. "Nous devons aussi donner le temps aux enfants de raconter leur vécu. Parallèlement, ils vont aussi devoir apprendre de nouvelles routines, comme se laver les mains ou suivre la circulation à sens unique dans les couloirs".

Si de très nombreux élèves sont impatients de rejoindre leur classe, certains parents éprouvent encore de l’inquiétude. "Il a été conseillé aux écoles de se montrer ouverts à la discussion, et nombre d’entre elles l’ont fait de façon proactive", indique Raymonda Verdyck. "Il est important de leur répéter que toutes les mesures de sécurité ont été prises, et de leur rappeler l’importance de l’école et de l’apprentissage", conclut-elle.