Coronavirus: 60 décès supplémentaires, le nombre de patients hospitalisés passe sous les 2.000

Parmi les 60 décès (31 en Flandre, 20 en Wallonie et 9 à Bruxelles), 30 ont été rapportés en hôpital et 29 en maisons de repos (MR et MRS).



Depuis le début de la pandémie, un total de 8.903 décès ont été rapportés en Belgique, dont 4.567 dans les homes (pour 1.033 cas confirmés, soit 23%, en MR et MRS).