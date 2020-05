Colruyt veut cultiver des moules au large de Nieuport, qui s’oppose au projet

"Dans le scénario le plus favorable, la culture des moules devrait débuter pour l'été 2022", déclare un porte-parole de Colruyt au journal flamand. "À terme, nous voulons également cultiver des huîtres et des algues. Mais, bien entendu, nous devons d'abord obtenir le permis".



L'entreprise de dragage DEME fait partie des investisseurs du projet. Une fois terminée, la ferme aquacole pourrait produire quelque 2.000 tonnes de moules par an, ainsi que 100 tonnes d'huîtres et 100 tonnes d'algues.