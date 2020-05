Durant le confinement, 1 personne sur 4 a été victime ou témoin de violence

Au total, 4.047 personnes âgées de plus de 16 ans ont rempli le questionnaire diffusé dans le cadre d'une étude menée par l'Université de Gand sur les relations, le stress et l'agressivité en période de Covid-19 en Belgique.



Les participants qui ont rempli le questionnaire entre le 13 et le 27 avril sont majoritairement des femmes (75%). À l'exception de la violence psychologique (21% des femmes et 15% des hommes), les hommes et les femmes semblent être concernés à parts égales. En effet, 3% ont été victimes de violence physique (3% des femmes et 2% des hommes) et 2% de violence sexuelle (2% des femmes et 2% des hommes).