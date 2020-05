Une fuite de pétrole entrave la navigation dans le port d'Anvers

La fuite a été découverte cette nuit. Les travaux de nettoyage sont toujours en cours. "Nous suivons de près la situation", assure un porte-parole du port. "Une pollution par hydrocarbures a été observée au niveau des quais et sur les navires dans la zone".



Pendant les travaux de nettoyage, le terminal Europa et le terminal Noordzee de PSA ont été fermés. "Tout est fait pour que les terminaux soient opérationnels le plus rapidement possible. Le port reste pleinement opérationnel en dehors des deux terminaux concernés".