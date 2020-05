La Foire du livre d’Anvers annulée cet automne à cause du Covid-19

La crise sanitaire n’aura pas épargné non plus l’annuelle Foire du livre d’Anvers, qui devait avoir lieu du 31 octobre au 11 novembre à Antwerp Expo. L’événement de foule par excellence - il avait accueilli l’automne dernier quelque 123.000 visiteurs - ne pourra avoir lieu dans des conditions optimales et l’organisateur Boek.be annonce donc dores et déjà son annulation. Les maisons d’édition et librairies hésitaient d’ailleurs à confirmer leur participation, en raison de l’évolution incertaine de la pandémie et ses mesures de sécurité ces prochains mois.