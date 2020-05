Le sort du chaton péruvien Lee oppose une étudiante de Stabroek à l’Afsca

L'affaire a été introduite ce vendredi devant le tribunal de première instance néerlandophone d'Anvers, mais reportée au 29 mai afin de laisser suffisamment de temps à la défense et aux parties civiles pour préparer leurs conclusions. L'organisation de défense des animaux Gaia et le ministre flamand du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA) sont intervenus dans le dossier en faveur de l'étudiante. "La réglementation européenne stipule que la quarantaine est l'une des options et que l'euthanasie ne devrait être autorisée, en dernier recours, que si la quarantaine s'avère absolument impossible", a argumenté le président de Gaia Michel Vandenbosch.

"Nous sommes ici absolument convaincus qu'il existe un réel danger que cet animal développe la rage et qu'il pourrait y avoir des victimes. Dans les circonstances actuelles, l'euthanasie est la seule option pour nous, même si nous le regrettons", a déclaré, pour sa part, Philippe Houdart, responsable de la prévention et de la sensibilisation et vétérinaire à l'Afsca.