Dix présidents de partis s’unissent pour rappeler les règles sanitaires

"Malgré nos différences, unis contre le Covid-19. Respectons les gestes barrières" : c’est le message envoyé via Twitter par les 10 présidents de partis, chacun y mettant une touche personnelle, en rapport ou non avec les couleurs du logo de leur parti respectif.

De gauche à droite et de haut en bas, on peut distinguer (derrière leur masque) : Connor Rousseau (SP.A), Bart De Wever (N-VA) avec un masque jaune, Georges-Louis Bouchez (MR), Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane (Ecolo) au masque vert, François Desmet (DéFI), puis Joachim Coens (CD&V) au masque orange, Meyrem Almaci (Groen), Paul Magnette (PS), Maxime Prévot (CDH) et Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Une initiative originale dans le climat de tensions politiques qui règne autour de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral de pleins pouvoirs.