Le personnel hospitalier tourne le dos à Sophie Wilmès lors de sa première visite

La Première ministre a affirmé être venue apporter une "message d'apaisement". "Personne n'ignore la détresse du personnel hospitalier, qui était déjà présente avant la crise et qui s'est accrue avec les difficultés", a concédé Sophie Wilmès au micro de nos collègues de la RTBF.

"Je ne conçois pas que l'après-crise soit ramené à ce qu'il y avait avant. Il faudra structurer la revalorisation du métier d'infirmier. C'est une certitude."

Via Twitter, la Première ministre a indiqué avoir eu dans les hôpitaux des "moments importants de rencontre et dialogue. Il y a été question de la situation sanitaire, de la charge mentale, d’une revalorisation du métier, et du financement des soins de santé".