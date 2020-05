Le VDAB enregistre un nombre record de demandes de formations en ligne

De nombreuses personnes qui se retrouvent coincées à la maison, en cette période de crise sanitaire, veulent se former sur le plan professionnel et ajouter une corde à leur arc, constate le VDAB, le service régional flamand de l'emploi. Les chiffres du mois d'avril sont parlants: le service a comptabilisé près 28.000 inscriptions à une formation en ligne, soit 20.000 de plus que l'année dernière à la même époque. C’est ce qu’a précisé la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V).