Soutien aux petites entreprises touristiques de Flandre occidentale

La province de Flandre occidentale et l’office au tourisme provincial Westtoer débloquent 2 millions d’euros pour soutenir les plus petits hôtels, maisons de vacances et attractions de leur territoire qui ont été lourdement touchés par les mesures de confinement général. Cette aide financière doit leur permettre de rendre leur logement ou attraction touristique conformes aux règles de sécurité sanitaire, afin de pouvoir à nouveau accueillir les touristes, dès qu’ils en auront la permission du Conseil national de sécurité.