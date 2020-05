Covid-19 : 43 nouvelles hospitalisations et 28 décès en 24 heures, la tendance à la baisse se poursuit

Les porte-paroles du Centre de crise ont aussi voulu faire passer deux messages. Si le suivi des patients a commencé de manière active, grâce aux call-center, chaque jour entre 400 et 500 patients sont contactés, on remarque cependant que les patients contacté ne dénombrent qu’1/2 à 1 contact à haut risque ce qui est extrêmement peu. Le porte –parole a dès lors demandé à la population d’être solidaire et de bien vouloir communiquer tous les contacts à risque, à savoir à une distance de moins 1,50 m et pendant plus de 15 minutes. "Vous ne serez pas stigmatisé ni pénalisé mais cela permettre d’éviter la deuxième vague que nous craignons tous" a ajouté Yves Van Laethem.

Enfin Sciensano a réalisé une deuxième étude auprès de 40.000 personne. Comme l'avaient déjà révélé de précédentes études, le confinement rime trop souvent avec prise de poids. Une personne sur quatre dit ainsi avoir pris des kilos depuis le début des mesures de confinement. Sciensano remarque à ce sujet que la sédentarité a augmenté, avec un doublement du pourcentage de personnes qui restent assises plus de 8 heures par jour. Le porte-parole a donc encouragé la population à sortir et à bouger un peu plus tout en observant toujours les règles de distanciation.