Les patients infectés par le coronavirus ne transmettent pas assez de contacts

Un seul contact rapproché, c'est extrêmement peu. Les experts s'attendaient à ce qu’on leur communique quatre ou cinq contacts à risque par patient infecté.

Le virologue Steven Van Gucht pense que de nombreuses personnes ont peur de transmettre tous leurs contacts, mais appelle à la solidarité et demande que les personnes infectées communiquent tous les contacts qu’ils ont eu pendant plus de 15 minutes à moins d'1,5 mètre de distance.

"Le suivi des patients est totalement anonyme et quiconque a eu plus de contacts que ce qui est autorisé ne sera jamais stigmatisé ni pénalisé ». En cartographiant autant de contacts que possible, nous pourrons contrôler la propagation du virus sous et éviter la deuxième vague que nous redoutons tous" a déclaré Steven Van Gucht ce lundi lors du point presse.

Parmi les personnes contactées par les "contact tracers" engagés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, seules 4% refusent de collaborer en Wallonie et à Bruxelles. En Flandre, ce pourcentage passe à 5%, selon des chiffres dévoilés par l'AViQ, l'agence wallonne pour une vie de qualité.