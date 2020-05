Un couple de hiboux Grand-Duc niche dans une jardinière à Geel

Jos Baart (63 ans) est originaire des Pays-Bas mais il habite dans un appartement au troisième étage dans le centre de Geel (Anvers). Depuis quelques semaines, il a reçu une visite un peu spéciale. Dans une grande jardinière placée devant la fenêtre de son séjour, une famille de hiboux Drand-duc avec trois jeunes a fait son nid.

Le hibou Grand-duc appelé aussi Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) est une espèce de rapaces nocturnes que l'on rencontre notamment en Europe. Avec ses 75 cm de haut, le Grand-duc est le plus grand des rapaces nocturnes d'Europe : il mesure le double de son congénère le Hibou moyen-duc.

Dans notre pays, on le trouve principalement dans les Ardennes, nichant souvent dans des carrières de pierre. En Flandre, il est assez rare. Il se montre à peine, et certainement pas dans un environnement urbain. Mais c'est un peu différent à Geel. Depuis quelques mois, on signale sa présence dans le centre-ville.

Début février, Jos Baart a entendu des bruits étranges à la fenêtre. "J'ai pensé, bon sang, ce sont encore des pigeons. Et oui, ce ne sont pas mes amis", a-t-il déclaré au programme NOS "Vroege Vogels". "Un jour, quand je suis rentré tôt chez moi, je suis allé jeter un coup d'œil. Et puis je l'ai vu s'envoler. C'était ce hibou qui criait toute la semaine".

Le hibou n'était pas seul : dans la jardinière devant la fenêtre se trouvaient deux œufs. Ceux-ci n'ont pas éclos, mais quelques semaines plus tard, Jos a trouvé trois nouveaux œufs. Et mi-avril, il a vu trois petites boules grises dans le nid. Les trois poussins ont continué à bien grandir. La semaine dernière, un bénévole de l'organisation de protection de la nature Natuurpunt est venu les baguer. Le plus petit hibou pèse 1,3 kg, le plus grand 1,7 kg.

Jos apprécie beaucoup leur compagnie. Il a installé une chaise devant sa fenêtre pour pouvoir admirer les rapaces à tout moment. "C'est un film de 24 heures pour moi. Quand je me réveille le matin, ils sont assis juste devant la fenêtre. Ils sont si calmes, ils n'ont pas peur. Et lorsque Jos regarde la télévision, les petits regardent avec lui.