Des chercheurs flamands vont tenter de faire le lien entre le Covid-19 et la pollution atmosphérique

Commençons par la question la plus importante : les patients atteints de Covid-19 qui vivent dans des régions où la pollution atmosphérique est plus importante ont-ils plus de chances de mourir des effets du virus ?

Le toxicologue et spécialiste des maladies respiratoires Ben Nemery de la KU Leuven résume ce que l’on sait actuellement: "Quiconque est contaminé par le Covid-19 et vit dans une région où la pollution de l'air est plus importante a un pronostic moins favorable. Un taux de mortalité plus élevé est plausible, mais n'a pas encore été démontré".

Le professeur Tim Nawrot de l'université de Hasselt s'exprime ainsi : "Un taux de mortalité plus élevé n'est certainement pas une hypothèse complètement folle. Nous savons que la pollution atmosphérique affecte le système immunitaire et les réactions inflammatoires dans les poumons. Cela peut avoir un effet négatif sur le pronostic d'un patient".

Philippe Jorens, toxicologue et responsable des soins intensifs à l'UZ Antwerpen, le confirme : "La pollution atmosphérique peut rendre les infections virales plus graves. Cela a déjà été démontré pour le virus de la grippe classique, entre autres choses, il nous semble donc très logique que la contamination puisse également avoir un impact sur le nouveau coronavirus. Une étude belge montre également que si vous êtes vivez dans un environnement pollué, vous devrez rester plus longtemps aux soins intensifs si vous êtes hospitalisé pour une maladie grave, et vous devez souvent aussi bénéficier plus longtemps d’une assistance respiratoire.

Les scientifiques flamands sont de plus en plus préoccupés par l'impact de la pollution de l'air sur les patients atteints du Covid-19. Mais pour être vraiment sûr que la pollution atmosphérique entraîne un taux de mortalité plus élevé, il faudrait pouvoir comparer les différents patients atteints du coronavirus, soulignent les scientifiques flamands. C'est exactement ce qu'ils ont l’intention de faire à présent.