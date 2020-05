Covid-19 : 50 hospitalisations et 29 décès, mais le nombre de contaminations est en baisse

Au total, 1.630 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid-19, soit seize de plus que la veille. Quelque 345 patients sont aux soins intensifs (+3 par rapport à lundi).

Par contre, 30 patients ont pu quitter l’hôpital, guéris, depuis lundi. Depuis le 15 mars, ce sont 14.687 patients qui ont pu sortir des hôpitaux du pays.

Ces 24 dernières heures, 29 nouveaux décès sont à déplorer. Soit un de plus que la veille. Vingt-et-un de ces décès ont eu lieu à l’hôpital, et huit dans les maisons de repos et soins. Parmi ces derniers, 88% ont été confirmés positifs au Covid-19.

Au total, 9.108 personnes ont succombé au nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie dans notre pays. 48% sont décédés à l’hôpital et 51% en maisons de repos et soins. Moins d’un pourcent sont morts à domicile ou à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous confirmés atteints de Covid-19, alors que pour les décès survenus en maisons de repos et soins seuls 24% ont été confirmés. Les 76% restants sont supposés atteints de Covid-19.

Ces dernières 24h, 279 nouvelles contaminations au coronavirus ont été rapportées dans le pays, soit 47 de moins que la veille. Le nombre total de cas confirmés d'infection au Sars-CoV-2 s'élève désormais à 55.791.