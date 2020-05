L'UZ Leuven étudie le système immunitaire de patients cancéreux atteints du Covid-19

Le système immunitaire est crucial pour combattre les infections et est soumis à une forte pression chez les personnes qui ont été infectées par le Covid-19. Le système immunitaire joue également un rôle important dans le développement et l'évolution du cancer.

L'immunothérapie, qui consiste à utiliser le système immunitaire du patient pour attaquer les cellules cancéreuses, s'est développée ces dernières années. Les nouvelles recherches de l'UZ Leuven sont dirigées par le professeur An Coosemans, spécialiste en immunothérapie. Selon elle, l'interaction entre un cancer existant et une infection par le coronavirus est très probable.

"Nous voulons établir les grandes lignes de cette interaction. Nous espérons acquérir de nouvelles connaissances pour mieux informer les patients et, à terme, améliorer l'immunothérapie contre le cancer", déclare le professeur Coosemans. "L'accent est bien sûr mis sur l'étude de l'interaction entre le cancer et le coronavirus. L'étude peut également nous donner des informations utiles sur la manière dont les infections par d'autres virus, comme l'hépatite et la grippe, peuvent affecter les traitements contre le cancer".

L'étude est menée en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Gand et d'Anvers.