Child Focus ouvre tous les jours en moyenne 10 nouveaux dossiers

La Fondation Child Focus a traité l’an dernier quelque 3.029 nouveaux dossiers de disparitions et d'exploitations sexuelles d'enfants. C’est une diminution par rapport à l'année précédente, mais qui représente néanmoins une moyenne de dix nouveaux signalements chaque jour, souligne la Fondation dans son rapport annuel publié ce mercredi. Child Focus se réjouit par ailleurs du succès remporté par ses différentes formations et campagnes de prévention et de sensibilisation.