En 24 heures, 42 décès et 58 hospitalisations, mais toutes les tendances sont à la baisse

Par ailleurs, 192 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés: 117 patients en Flandre, 57 en Wallonie et 18 à Bruxelles. Cela représente une baisse de l'ordre de 4% sur les sept derniers jours, a précisé l’infectiologue Yves Van Laethem. Le nombre total de cas confirmés dans le pays s'élève maintenant à 55.983. Mardi, 10.410 tests ont été pratiqués, a ajouté le porte-parole interfédéral Covid-19.

Cinquante-huit nouvelles hospitalisations ont été recensées ces 24 dernières heures. Au total, 1.527 patients sont encore hospitalisés et 313 patients se trouvent toujours en soins intensifs (soit 32 de moins que la veille), dont la moitié nécessite une assistance respiratoire. Les admissions en soins intensifs et la sévérité de leur état suivent aussi une courbe descendante (-4% sur les sept derniers jours).

Depuis le 15 mars, 14.847 personnes sont aussi sorties de l'hôpital, soit une augmentation de 160 patients au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, ils s'élèvent au total en Belgique à 9.150 depuis le début de l'épidémie (48% sont survenus à l’hôpital et 51% en maisons de repos et soins). Quarante-deux personnes sont décédées au cours des dernières 24h, dont 20 en maisons de repos et soins.