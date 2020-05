La princesse Elisabeth fera une formation militaire d’un an en Belgique

La Princesse, qui a célébré ses 18 ans en octobre dernier - et s’est vu remettre l’Ordre de Léopold par le Roi à cette occasion (photo) -, clôturera son cycle de scolarisation à l'UWC Atlantic College, au Pays de Galles, le 23 mai prochain. Après la pause estivale, celle qui est aussi Duchesse de Brabant rejoindra dès le 31 août l'Ecole royale militaire, à Bruxelles, pour y suivre une formation d'un an en sciences sociales et militaires, détaille le Palais.

"En rejoignant l'ERM, la Princesse s'inscrit dans une longue tradition de la Famille royale", souligne le communiqué. Son père, le Roi Philippe notamment, a en effet suivi une formation d’officier à la même école militaire belge. "Une discipline de fer, un entrainement physique, des exigences académiques élevées, qui mettent les élèves à l’épreuve. Elle leur permet de mieux se connaitre eux-mêmes"', avait déclaré le souverain il y a un an et demi lors d’une visite aux élèves de l’ERM. Elisabeth suivra donc la même voie.

Lors de son discours prononcé à l'occasion de sa cérémonie d'anniversaire, la Princesse avait remercié ses professeurs gallois. "Votre savoir-faire et votre enthousiasme contagieux m'ont ouverte au monde, à l'art, à la musique et au sport", avait-elle déclaré à leur égard.