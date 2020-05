Le syndicat chrétien relance l'idée d'un impôt sur la fortune

Via un message vidéo (photo) également à l’occasion de Rerum Novarum, la ministre flamande de l’Economie Hilde Crevits (CD&V) a pour sa part mis en garde contre l’analphabétisme numérique, très lié selon elle à la pauvreté. Elle encourage à un nouveau départ après la crise sanitaire, qui s’appuie notamment sur une plus grande connectivité digitale.

"Tout le monde a droit à un emploi, avec un équilibre entre sécurité et flexibilité. Une collaboration durable entre employeurs et travailleurs est la meilleure garantie pour le maintien et la création d’emplois, avec la formation et l’enseignement comme colonne vertébrale". Hilde Crevits constate que la crise a creusé encore davantage le fossé entre les citoyens qui ont pris le train numérique et ceux qui ont été forcé de rester sur le quai.

Et ces derniers sont encore trop nombreux : "Les enfants et les jeunes pour lesquels il est impossible de suivre les cours via l’internet, parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur à la maison ou celui-ci est partagé entre trop de personnes. Les seniors qui sont seuls parce qu’ils ne peuvent entrer en contact avec leurs proches et amis via l’internet".

Crevits estime que l’analphabétisme numérique est souvent lié à la pauvreté. "Nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers avant que chaque foyer en Flandre ait une connexion internet de qualité et à prix abordable. C’est notre défi actuel, le plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale", concluait la ministre de l’Economie, en appelant à la solidarité.