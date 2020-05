Martinez restera sélectionneur des Diables rouges jusqu’en 2022

"En raison du report des championnats d'Europe, il nous était impossible de mettre fin à notre collaboration maintenant. L'Union belge a un plan ambitieux que j'attends avec impatience à court et à long terme", explique Roberto Martinez. "Les deux prochaines années et demie seront particulièrement intenses pour notre équipe nationale avec les championnats d'Europe, la Ligue des Nations, les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe du monde au Qatar même. Je ne peux qu'être heureux et fier de pouvoir continuer à travailler et à préparer l'avenir du football belge.