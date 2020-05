La Flandre suspend la détection de la fraude au filtre à particules

Cela devait être, dès cette année 2020, une première européenne. "Nous sommes les premiers en Europe à introduire ces tests avancés de pollution et nous sommes donc des pionniers au niveau international dans la lutte contre la fraude au filtre à particules", avait annoncé en janvier 2019 le ministre flamand à la Mobilité de l’époque, Ben Weyts. "C'est la fin de l'impunité."

Les tests avec le compteur PN devraient être menés sur les Euroclasses 5 et 6, qui échappent aux contrôles actuels en cas de fraude. "Nous devons agir avec force car les voitures sans filtre sont jusqu'à 80 fois plus polluantes", avait ajouté la Secrétaire d'État bruxelloise Bianca Debaets. "Les particules fines causent par ailleurs la mort de 2.500 Belges chaque année."

Les véhicules dont le filtre à particules n'est pas en règle recevront dès 2020 "une carte rouge au contrôle technique", grâce à la nouvelle technologie, précisaient Weyts et Debaets. Cette technologie moderne doit remplacer les actuels tests mesurant les émissions de suie plutôt que celles de particules fines, qui sont émises par les voitures modernes au diesel munies d’un filtre à particules. Le Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (Goca) souligne l’importance de conserver sur une voiture diesel un filtre à particules qui fonctionne bien. De nombreux propriétaires enlèveraient illégalement ce filtre parce que son remplacement est onéreux. Or, il peut aussi être simplement nettoyé pour quelques centaines d’euros.

"L’introduction des compteurs PN réduira aussi de plus de 36% les émissions totales de particules fines", très nocives pour la santé, indiquait l’étude réalisée en 2017 et 2018 par le Goca à la demande des Régions flamande, wallonne et bruxelloise. Cette étude a aussi donné lieu à un dossier complet de mise en service et permet donc à la ministre actuelle de la Mobilité en Flandre, Lydia Peeters, de lancer ces nouvelles mesures dans les centres de contrôle technique automobile, précise le Goca.

Mais la ministre Peeters a décidé de ne pas élaborer le cadre législatif pour le lancement de ces compteurs PN. Elle préfère attendre des directives européennes. Lydia Peeters (photo) a réexpliqué à VRT NWS qu’elle ne veut pas "imposer trop de règles" pour tout le monde, dans le but d’arrêter les quelques fraudeurs, et que "la pollution ne s’arrête pas aux frontières". Les Etats membres sont cependant libres de faire mieux que les normes européennes.