"Dès le 2 juin, toutes les maternelles et primaires et davantage d’élèves de secondaires à l’école"

Les propositions faites par les acteurs de l’enseignement flamand - à la suite de leur concertation avec des virologues - incluent une réouverture complète de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, et des deuxième et quatrième années de l'enseignement secondaire. Dès mardi 2 juin (le lundi 1er juin étant un jour férié). Les autres années secondaires retourneraient à l'école pendant au moins 1 jour par semaine, voire plus si possible.

La décision revient toutefois au Conseil national de Sécurité, où les entités fédérées sont représentées. D’après le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts, cette seconde phase de réouverture des écoles néerlandophones serait définitive, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Chaque établissement pourra cependant encore décider s’il est en mesure, ou non, de mener à bien une réouverture de cette ampleur.

D’après le groupe d’experts en charge du déconfinement (GEES), une reprise des cours pour tous les élèves de moins de 12 ans aurait peu d’impact sur l’épidémie de coronavirus. Les partenaires de l’enseignement néerlandophone estiment donc que les enfants de maternelle doivent pouvoir retourner à l’école à temps plein dès le 2 juin. L’accueil de jour pour ces plus jeunes serait supprimé. Le groupe classe y deviendrait la bulle de contact (ou "silo"), même si ce groupe dépasse les 20 enfants. Cette bulle ne change pas jusqu’à la fin de l’année scolaire. La distanciation sociale ne serait pas de mise avec les maternelles et leurs enseignantes ne devraient pas porter de masques.