Egbert Lachaert est le nouveau président de l'Open VLD

Le ministre fédéral Alexander De Croo (photo) a été élu premier vice-président de l'Open VLD. L'ancien président des libéraux flamands, entre 2009 et 2012, a reçu le plus grand nombre de voix sur les 28 membres élus à l'organe de direction du parti. Avec 12.051 voix, le vice-premier a obtenu pour ce scrutin davantage de suffrages qu'Egbert Lachaert (9.078), élu président du parti.

L'organe de direction du parti est composé de 28 membres, soit 20 élus directement et 8 issus de provinces et de la Région bruxelloise.



Derrière Alexander De Croo et Egbert Lachaert, les personnalités qui ont obtenu le plus de suffrages sont la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (7.974 voix), le ministre flamand Bart Somers (7.081) et le président de la Chambre Patrick Dewael (6.800).