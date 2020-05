EnsemblePourlaBiodiversité, un appel pressant à l’action écologique du citoyen

Le Jardin botanique de Meise est l’une des institutions qui participent à cette grande campagne de sensibilisation autour de la biodiversité. Dans une optique didactique, il propose notamment ce week-end de "Participez à un HOMEsafari et sauvez avec nous la biodiversité".

"Nous savons depuis des années que nombre d’espèces animales et de plantes disparaissent à cause de la pollution atmosphérique ou la destruction de leur milieu de vie, par exemple lors de l’abattage de bois", indique Koen Es du Jardin botanique de Meise. "Il faut d’urgence y mettre un terme. Il est donc important que nous sachions avec quels animaux et plantes nous partageons cette planète, afin de préserver la biodiversité".

Le Jardin botanique propose donc aux Belges de recenser ce week-end tout ce qui vole, rampe, vit et pousse dans leur jardin ou sur leur balcon, et de le lui communiquer. "Avec #HOMEsafari, nous lançons une manière simple de faire ce recensement. Via une application sur votre smartphone, vous pouvez transmettre des images de tout ce que vous observez. Plus nous pourrons identifier, plus nous en saurons, au mieux nous pourrons y prêter attention. Il y a beaucoup d’espèces dont nous ne savons pas en quelle quantité elles sont présentes sur notre territoire. Les observations sont donc essentielles".

Et Koen Es de préciser que "les plantes possèdent aussi un pouvoir médicinal. Qui sait, peut-être trouverons-nous encore dans notre pays des plantes qui pourraient être d’importance capitale pour notre monde médical".