L’UGent peut délivrer des diplômes sur son campus en Corée du Sud

Le Conseil flamand des universités et collèges (VLUHR) a officiellement accrédité les cours du Ghent University Global Campus (GUGC) en Corée du Sud. Le campus a ouvert en 2014 et forme des étudiants en biotechnologie moléculaire, en technologie alimentaire et en technologie environnementale. Avec cette accréditation, le GUGC peut désormais délivrer aux étudiants les diplômes de baccalauréat et de master.