Les camps et stages pourront bien avoir lieu cet été en Belgique

"Tout d'abord, les aires de jeux extérieures (photo) pourront rouvrir dès le 27 mai, pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. Ensuite, les camps et stages d'été, avec ou sans nuitées, seront autorisés à partir du 1er juillet." Un maximum de 50 personnes sera autorisé. Les jeunes de plus de 12 ans et leurs accompagnateurs devront cependant tenter de maintenir les distances de sécurité sanitaire.

Les camps de jeunesse à l’étranger seront autorisés - si les frontières ont rouvert d’ici début juillet -, à une distance maximale de 150 kilomètres de la Belgique.

Quant aux maisons de jeunes, elles pourront aussi reprendre leurs activités, pour des silos de maximum 50 personnes.