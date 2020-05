La crise sanitaire a éclipsé les préoccupations environnementales des Flamands

Pouvez-vous dire quel est le plus grand problème auquel notre pays est confronté ?

Alors que la crise du coronavirus paralysait une grande partie du pays et mettait nos hôpitaux sous pression, 37 % des Flamands interrogés ont exprimé leur inquiétude au sujet des soins de santé.

24 % se sentent mal représentés politiquement. L'explication est évidente : environ un an après les élections, les plus grands partis politiques ne parviennent toujours pas à s'entendre pour former un nouveau gouvernement. De plus, une partie importante de l'électorat flamand se sent politiquement mise à l'écart : Le Vlaams Belang reste en marge de la politique nationale. La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons ne nous a pas fait oublier la crise politique en cours.

Les problèmes communautaires touchent encore 11% des personnes interrogées. C’est également lié à la crise politique, car les Flamands et les francophones semblent vouloir aller dans deux directions différentes. La crise du coronavirus met aussi en évidence les problèmes communautaires : il suffit de penser à la répartition peu claire des compétences et aux nombreux ministres de la Santé qui y sont impliqués.

10 % des personnes interrogées estiment que la migration constitue un problème. Le thème principal des élections de l'année dernière est donc quelque peu mis de côté.

L'économie et le budget ainsi que la dette publique sont considérés comme un problème par respectivement 6 et 3 % des personnes interrogées. Ce qui est très faible, mais cela pourrait changer maintenant que la crise sanitaire semble se transformer en crise économique.

Les questions environnementale et les changements climatiques ne semblent pas non plus être très importants pour le moment. 1 % des personnes interrogées y voient un problème. Seuls 0,3 % des personnes interrogées considèrent les pensions comme le problème le plus important.