Le Vlaams Belang toujours plus populaire en Flandre, selon une étude

Pour les Flamands, les deux plus grands problèmes auxquels notre pays est actuellement confronté sont la crise sanitaire et la crise politique. C'est ce qui ressort d'une étude menée par les universités de Bruxelles VUB et d'Anvers pour le compte de la VRT et du De Standaard. Ce sondage a été réalisé au cours du mois d’avril en pleine crise du coronavirus. Sur le plan électoral, ce sont surtout les partis situés aux extrêmes du paysage politique qui gagnent le plus de terrain, les partis du centre en perdent, explique Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT.