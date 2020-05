Les arrêtés royaux qui avaient mis le secteur des soins de santé en colère retirés

Le "kern élargi" à 10 est par ailleurs le théâtre de discussions quant à l'approbation des arrêtés de pouvoirs spéciaux par le parlement, apprend-on samedi. Les pouvoirs spéciaux, approuvés fin mars par le parlement, supposent une collaboration renforcée entre l'exécutif et l'assemblée. L'objectif était que les arrêtés pris rapidement par le gouvernement dans le cadre de la crise soient confirmés par la loi, et donc via le parlement, au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

On sait entre-temps que certains arrêtés ne plaisent pas particulièrement aux partis de gauche. C'est le cas de ceux qui introduisent dans les secteurs considérés comme essentiels d'importantes dérogations en matière d'heures supplémentaires ou de recours aux contrats à durée déterminée.

Il y a à présent débat, au sein des 10 partis, sur la manière de confirmer définitivement les arrêtés de pouvoirs spéciaux. Est-ce que cela doit se faire via un seul projet de loi, ou via deux textes, l'un pour les arrêtés qui ne font pas débat et l'autre avec les autres, que l'on pourrait tenter d'amender? Mais cela pose question. Théoriquement, avec par exemple les voix du PTB et du Vlaams Belang qui ne sont pas dans le "superkern", certains arrêtés pourraient ne pas passer l'écueil.