Coronavirus : Un nouveau foyer détecté à Saint-Trond, mais pas d'inquiétude pour l’instant

À Saint-Trond, dans le Limbourg, on observe à nouveau un nombre plus élevé de nouvelles contaminations au coronavirus. C'est ce qu’a déclaré le virologue Marc Van Ranst, ce dimanche lors du journal télévisé de la VRT. Grâce à l’augmentation du nombre de tests et au tracing, il est possible d’identifier plus facilement de nouveaux foyers, a expliqué le virologue. Mais Marc Van Ranst n'est pas inquiet pour l'instant.