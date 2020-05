Covid-19 : 282 nouvelles contaminations, mais moins de 50 hospitalisations

Pour Marc Van Ranst, le virologue de la KUL, le nombre de contaminations est encore assez élevé par contre le nombre de nouvelles hospitalisations a diminué est reste en dessous de 50 pour la deuxième journée d’affilée.

Le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs est actuellement de 256, soit une diminution de 3 patients au cours des 24 dernières heures. Au total, 1.324 patients sont actuellement hospitalisés.

Sur les 9.280 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés.

Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%). On a donc enregistré 282 nouveaux cas. Dont, 193 patients résident en Flandre, 65 en Wallonie et 24 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 57.092.