L’ horeca flamand demande plus de clarté sur la date du redémarrage

Horeca Vlaanderen demande plus de clarté sur la date de réouverture des cafés et des restaurants et ce dès la semaine prochaine. C'est ce qu'écrit le journal De Zondag. Le Conseil national de sécurité (CNS), qui doit prendre la décision d’une réouverture, ne se réunira pas avant début juin. "Mais l'industrie hôtelière a besoin de temps pour se préparer à la réouverture, c'est pourquoi le CNS doit communiquer le plus rapidement", explique Horeca Vlaanderen.