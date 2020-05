Pour Pieter De Crem les frontières pourraient s’ouvrir avant le 8 juin pour les visites familiales

En ce qui concerne le secteur de l'horeca, le ministre estime que des perspectives pourront être données. Ce qui ne veut pas dire que des ouvertures seraient rendues possibles avant la date du 8 juin, mais que l'on pourrait tenter d'apporter le plus tôt possible de la clarté aux restaurants et cafés, pour que ceux-ci puissent préparer leur reprise, passer des commandes, rassembler du personnel, ou effectuer le nettoyage nécessaire.

En principe, la réouverture des cafés et restaurants sera sur la table du Conseil national de sécurité le 3 juin. Il est donc possible que l'annonce soit faite plus tôt. Si la décision tombe le 3 juin, il est possible que les règlements ne soient pas publiés au Moniteur avant la fin de l'après-midi du 5 juin, ce qui signifie que la journée sera courte pour tout préparer.

Le ministre De Crem a souligné que la pandémie n’était pas encore terminée. Des règles s'appliqueront donc, comme bien sûr celles de la distanciation sociale. Dans les restaurants, il n'est donc pas exclu que moins de tables puissent être utilisées.