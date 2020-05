Si les camps de jeunesse sont autorisés cet été, pour les camps sportifs c'est le flou artistique

La proposition du ministre flamand de la Jeunesse Benjamin Dalle (CD&V), en concertation avec ses homologues des autres Communautés et du secteur de la jeunesse concernant les camps d'été, a été entérinée vendredi par le comité de concertation. Cette décision concerne les camps des mouvements de jeunesse, les activités des plaines de jeux, les services locaux de la jeunesse, les maisons de jeunes, les organisations de jeunesse éducative et les organisations de vacances, selon le site web du ministre.



Mais il s'avère à présent que les camps sportifs n'en font pas partie. Pour cette décision, le cabinet du ministre Dalle fait référence au ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA). Il y a quelques semaines, avec les ministres des sports des autres Communautés, il a remis au Conseil national de sécurité un avis sur le redémarrage de l'ensemble du secteur sportif, qui comprend également les camps sportifs.

"Nous espérons que le Conseil national de sécurité se prononcera sur ce dossier lors de sa prochaine réunion", a déclaré le cabinet du ministre Ben Weyts.

Enfin, les camps culturels relèvent de la compétence du ministre flamand de la Culture Jan Jambon (N-VA). Cela n'est pas encore clair non plus. "Si les camps de jeunes classiques sont autorisés. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'activités pourront se poursuivre. Mais pour certaines activités spécifiques, telles que certains sports, le théâtre, les camps de musique, nous attendons encore les directives des experts de la stratégie de sortie (GEES). Les éclaircissements devraient intervenir au plus tard lors du prochain Conseil national de sécurité le 3 juin".

Le manque de clarté concernant les camps sportifs provoque le désarroi des organisations. "Hier, nous avons communiqué sur les réseaux sociaux et par le biais de notre bulletin d'information la bonne nouvelle que les camps pouvaient avoir lieu. Nous ne savions pas que les camps sportifs n’étaient pas concernés. Nous tombons du ciel et nous ne savons plus quoi faire à présent", déclare Steffi Swennen, directrice de Sporty.