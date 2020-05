"Une sécheresse, si tôt dans l’année c’est très inquiétant"

Dans toutes les provinces flamandes, les agriculteurs ne sont plus autorisés à pomper l'eau d'un certain nombre de cours d'eau. Des mesures supplémentaires s'appliquent dans 42 communes du Brabant flamand, où il est interdit d’utiliser l'eau du robinet pour laver sa voiture, arroser son jardin ou remplir une piscine. C’est la quatrième année consécutive que la Flandre est confrontée à une grave sécheresse.

Et malheureusement on n’annonce toujours pas de pluie dans les 10 prochains jours déclare de son côté météorologue de la VRT Frank Deboosere. "Cela devient un problème structurel. Ces dernières années, nous avons dû faire face à la sécheresse et elle arrive de plus en plus tôt dans la saison ».