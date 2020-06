Covid-19 : "Une tendance persistante à la baisse de l’ordre de 4%"

Van Laethem a également signalé qu'aucun foyer particulier d'infections n'avait été détecté dans la région de Saint-Trond, dans le Limbourg. "On a eu l'impression d'une augmentation en quelques jours du nombre de cas à Saint-Trond plus forte que dans le reste du pays parce que des résultats de tests PCR et sérologiques positifs ont été accidentellement repris dans le même tableau", a-t-il avancé. Les tests PCR informent sur la contamination actuelle du patient, tandis que les tests sérologiques détectent la présence d'anticorps et donnent dès lors une indication sur une infection passée.

"Ce mélange d'informations donnait l'impression que la situation était plus aiguë à Saint-Trond, mais rien de particulier ne s'est en réalité passé."

La Belgique a recensé au total 9.312 décès liés au nouveau coronavirus. Parmi les personnes décédées, 4.473 ont succombé à l'hôpital et 4.735 en maisons de repos. Les données communiquées ce lundi suivent un week-end prolongé et Yves Van Laethem a prévenu que des modifications pourraient être apportées dans les prochains jours.

Par ailleurs, le porte-parole interfédéral a souligné qu'il était encore trop tôt pour évaluer les éventuels impacts de la reprise des contacts sociaux, initiée à la fête des mères, sur l'épidémie. La première phase du déconfinement, baptisée "1a", n'a elle pas eu d'effet notable. Il s'agissait principalement de la relance des entreprises et du port du masque obligatoire dans les transports en commun. La phase dite "1b", lancée les 10 et 11 mai, avec notamment la reprise de contacts sociaux avec 4 personnes maximum, est encore "difficile à évaluer. Les premières évaluations restent positives, mais c'est au cours de la semaine et des dix jours qui viennent que nous pourrons pleinement évaluer les impacts éventuels de ces mesures", a précisé Yves Van Laethem.