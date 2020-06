Pour Bart De Wever, "une coalition Vivaldi est devenue totalement impensable"

"Les choix qui doivent être posés aujourd'hui détermineront notre bien-être pour la décennie à venir" et ces choix ne peuvent intervenir que dans le cadre d'un gouvernement qui dispose d'une majorité en Flandre", leur a répondu ce lundi Bart De Wever sur Radio 1 (VRT). "J’espère que chaque président de parti comprend maintenant qu’il est totalement impensable de former une coalition Vivaldi".

"Les tensions entre le Nord et le Sud, au sein de la zone euro, vont devenir extrêmes. La question est de savoir à quel côté on appartient. La Flandre est aux côtés des Pays-Bas, du Danemark et de l'Allemagne et c'est là que nous devons rester. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous le pouvons", a ajouté le président de la N-VA.

"Pouvons-nous trouver un compromis entre ce que Paul Magnette dit et ce que nous disons? On peut, si on consacre du temps à discuter des problèmes, mais il faut aussi passer du chaos institutionnel à un schéma de solution", a poursuivi Bart De Wever.