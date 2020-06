Une porte d’écluse de 2.500 tonnes du port de Zeebrugge doit être rénovée

La navigation des bateaux a dû être interrompue entre 3h30 et 15h30 à l’écluse Pierre Vandamme pour enlever la porte. Cette opération a été précédée de l’extraction de vase et d’huitres non comestibles de l’écluse.

Pendant la rénovation, l’écluse pourra continuer à fonctionner grâce à ses trois autres portes. La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters, est allée assister à l’opération. Le gouvernement flamand a débloqué 120 millions d’euros pour cette rénovation.